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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Town to City est sorti

T'as un gros cube

Town to City est un city-builder en voxel, qui vient de paraître sur PC, via Steam. Le jeu est développé par le studio indépendant Gamaxy Grove et édité par Kwalee. Il est présenté comme un jeu tranquille, sans stress, destiné toute la famille, se déroulant dans une atmosphère bienveillante.

Il est proposé au prix de 28,99 €.

Il n'y a pas de grille de placement pour créer votre ville comme dans les autres jeux de ce type : tout peut se positionner comme on l'entend.

Un mode campagne est proposé, tout comme un mode libre, dans lesquels vous pourrez donc créer votre propre ville, bâtir des commerces, des maisons, des infrastructures, de la déco, planter des arbres, tracer des routes... pour attirer de nouveaux habitants. Vous pourrez aussi lancer des recherches pour moderniser vos infrastructures, développer le tourisme, l'agriculture...

A découvrir avec le trailer de lancement : 

 

 
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