Yerba Buena est sorti

Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

De la bonne herbe ?

Petite anecdote culturelle : Yerba Buena est le nom donné par les Mexicains à San Fransisco, ou du moins la colonie qui devait plus tard devenir San Francisco.Son nom vient de la plante Yerba Buena (aussi appelée Menthe Indienne, Sariette Menthe ou Thé de l'Oregon) que l'on trouvait sur place.Le jeu, quant à lui, est un mélange de plateformes et d'énigmes qui se déroule dans un monde surréaliste. Vous y incarnez Barb, une jeune PNJ d'un jeu vidéo abandonné. Il est développé par Mad About Pandas, un studio allemand, et édité par Focus Entertainment.Notre héroïne va devoir sauver son San Francisco virtuel d'une menace qui vise à détruire la ville. Pour l'y aider, elle aura un objet permettant de copier-coller les mouvements et les caractéristiques du monde qui vous entoure, dans le but de manipuler l'environnement.Ambiance 70, puzzles et plateformes originaux...Yerba Buena vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.