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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Over the Hill : un jeu de 4x4 cool à tester
ChillDéveloppé par Strelka Games en collaboration avec Funselektor (Art of Rally), le jeu Over the hill sortira en 2026. Il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il s'agit d'un petit jeu à la cool, tranquille, dans lequel vous allez explorer des environnements à l'aide de votre 4x4. Rien que du kiff et de la promenade.
L'idée est de découvrir de nouveaux environnements en passant par n'importe où, pourvu qu'il n'y ait pas de route.
Certains passages seront toutefois assez coton à prendre et nécessiteront une certaine maestria. Et le jeu pourra être joué en coop, le tout dans une ambiance 60s to 80s.
Le jeu est jouable dès à présent en démo, sur Steam.
Et avec une vidéo, c'est mieux :
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