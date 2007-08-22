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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

The Walking Dead: Streets of Survival, un Beat'em all à l'ancienne

Ça change !

Développé par Odaclick Game Studio et édité par Trailmark Games, The Walking Dead: Streets of Surviva est un Beat'em all à l'ancienne, en pixel art, hommage aux cadors du genre des années 90.

Il sortira cette année sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ailleurs déjà disponible.

Vous allez incarner Rick Grimes, Daryl Dixon, et Michonne, et allez affronter des morts-vivants ou des ennemis humains, des gangs, dans une nouvelle campagne qui propose un scénario inédit.

Chaque personnage a son propre style de combat. Il pourra trouver des armes au fil de l'aventure.

Et bien entendu, il y aura des boss à affronter.

Le jeu est à découvrir en vidéo : 

 

 
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