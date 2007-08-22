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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Lords of the Fallen II, découvrez un carnet de développeurs
En petits morceauxLords of the Fallen 2 sortira cet automne sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. De récentes vidéos de gameplay ont été diffusées par le développeur, CI Games.
Il est maintenant l'heure de faire le point sur cette suite.
Retrouvez 4 membres de l'équipe de développement qui dissèque ces vidéos et montrent quelques nouveaux passages inédits également.
On vous rappelle qu'il s'agira à nouveau un Souls-like, avec un brin de RPG dedans, et les développeurs bossent sur un nouveau système de démembrement des ennemis. Le jeu s'annonce plus violent. Et toujours difficile.
D'ailleurs, un nouveau système de démembrement a été mise en place, pour plus de sauvagerie et des exécutions plus spectaculaires encore.
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