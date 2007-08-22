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Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 15 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Little Nightmares III – The Backstage est sorti
Alexa, allume la lumièreLittle Nightmares III a été très loin de nous convaincre, comme vous pouvez le voir dans notre test. Mais il a peut-être réussi à vous séduire, vous.
Si c'est le cas, sachez qu'un DLC est sorti. Il s'intitule The Bakcstage et est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Développée par Supermassive Games, cette extension raconte la rencontre entre Low et Dime, un nouvel enfant affublé d'un chapeau-ampoule. Idéal pour éclairer les recoins sombres. Les deux vont devoir faire équipe pour sauver Alone des mains du Marionnettiste.
Cette extension est incluse dans le Season Pass. Découvrez-là via une vidéo de lancement :
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