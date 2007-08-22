Dernières actus
Sovereign Tower, un RPG narratif
Atelier Karia : Le Royaume de la...
Expendabots, un jeu d'horreur en...
Little Nightmares III – The Ba...
Publié le Lundi 15 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, une nouvelle grosse extension
Skif faut pas faire...S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a été une grosse déception quand il est sorti. Vous pouvez retrouver notre test ici. Si certains joueurs affirment que le jeu s'est amélioré depuis, nous n'avons pas eu le courage - ni l'envie - d'y retourner.
Si vous, vous avez sauté le pas, sachez qu'une nouvelle extension, baptisée Cost of Hope, est dans les tuyaux.
Elle se déroule dans une zone de conflit entre deux factions bien connues : les Zulu et la Mavka.
Vous allez contrôler Skif, un personnage qui se retrouve au beau milieu des deux belligérants. Vos choix et vos décisions conditionneront votre survie...
De nouvelles zones sont à explorer, il devrait sortir dans le courant de l'été, sur toutes les plateformes.
Une vidéo a été mise en ligne :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) 007 First Light (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu en coop
- Edge of Memories, un nouveau JRPG
- The Walking Dead: Streets of Survival, un Beat'em all à l'ancienne
- Echoes of Mystralia se dévoile un peu plus
- Lords of the Fallen II, découvrez un carnet de développeurs
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, une nouvelle grosse extension
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD