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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Sovereign Tower, un RPG narratif
Le Roi, c'est moiDéveloppé par Wild Wits Games et édité pa Curve Games, le jeu Sovereign Tower est un RPG narratif dans lequel vous incarnez le Roi d'une tour magique.
Votre but va être de recruter des chevaliers et les envoyer accomplir des missions pour la gloire de votre Royaume.
Le matin, vous recevez les doléances du peuple et devez prendre des décisions. Chacune aura des conséquences sur l'avenir de votre domaine. Marchands, nobles, mystiques, peuple... vous deverez tous les ménager sans non plus vous montrer trop faible.
L'après-midi, vous siégerez à la Table Ronde et devrez ménager les égos surdimensionnés de vos chevaliers pour les envoyer dans des quêtes périlleuses qui rapporteront gloire et fortune.
Le jeu est à découvrir en vidéo, mais aussi en démo. Il sortira en août prochain sur PC, sur Steam.
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