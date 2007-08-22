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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Edge of Memories, un nouveau JRPG
Sauver le monde, encore !Edge of Memories est un JRPG développé par Midgar Studio et édité par Nacon, qui sortira cette année sur PC, Xbox Series et PS5.
Le jeu vous envoie sur le continent d'Avaris, jusqu'alors pargné par la corrosion qui a ravagé le continent lointain d'Astyen. Nous allons découvrir le destin d'Eline qui va être touchée par la corrosion et va se découvrir le pouvoir de la contrôler.
Aidée par Ysoris, son mentor, et de Kanta, prince-shaman d’une tribu disparue, Eline va tenter de sauver le monde de cette terrible corrosion qui transforme les êtres vivants en monstruosités.
JRPG en monde ouvert, le jeu veut offrir une narration forte, avec des personnages forts.
Il est à découvrir en vidéo :
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