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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Mystralia se dévoile un peu plus
La mémoire en vracEchoes of Mystralia dévoile une toute nouvelle vidéo qui dévoile les synergies entre les sorts disponibles pour le personnage. On vous rappelle que le jeu est prévu pour cette année, sur PC, via Steam. Il est développé par Borealys Games.
Cet action-RPG mâtiné de roguelite vous met dans la peau de Mazarim, un veilleur qui doit protéger le cycle des souvenirs.
Un monde prisonnier des horreurs de son passé, Mystralia, où errent les âmes perdues. Il va falloir sauver la mémoire du Monde avant qu'elle ne disparaisse à jamais dans la Faille.
Vous devrez faire évoluer votre personnage, choisir ses pouvoirs, ses avantages, ses capacités, selon un arbre de compétences élaboré et très varié.
On vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo :
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