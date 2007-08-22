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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Expendabots, un jeu d'horreur en coop marrant
Robots à tout faireJeu d'horreur et d'extraction, Expendabots est jouable jusqu'à 4 en coop. Vous allez explorer des îles à chaque fois différentes et allez devoir vous en échapper.
De nouveaux chemins, de nouveaux ennemis, de nouveaux pièges, de nouveaux puzzles vous attendent à chaque partie.
Les Expendabots sont équipés d'imprimantes 3D pour créer des objets et outils utiles à leur fuite. Il faudra trouver les ressources nécessaires pour les fabriquer.
Réagissant à la vue, au son ou tout simplement aux deux, les ennemis peuvent être bernés. Dans tous les cas, se cacher et fuir sera primordial pour survivre.
Le jeu est prévu sur PC, sur Steam, et sortira cette année. Il est développé par Collision Games et édité par Blue Brain Games.
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