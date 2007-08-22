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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 15 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Caméléon mechaVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- MECCHA CHAMELEON
- Counter-Strike 2
- Path of Exile 2
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- Steam Deck
- Subnautica 2
- Forza Horizon 6
- Destiny 2
- EA SPORTS FC 26
- Paralives
- Dead by Daylight
- SpaceCraft
- 007 First Light
- Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
- Wuthering Waves
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Rust
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hearts of Iron IV
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