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Publié le Samedi 13 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Une grosse semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Semaine de la balistique :
Returnal
Arms of God
Deep Rock Galactic Survivor
TerraTech Legion
Megabonk
Vampire Survivors
Gunfire Reborn
Ball x Pit
- Les jeux Kepler Interactive sont en soldes :
Clair Obscur Expedition 33
Rematch
Solasta II
Pacific Drive
Unrailed 2
Sifu
Cat Quest III
Scorn
33 Immortals
Beastro
En Garde !
Dark Hours
Eternights
Flintlock
Guacamelee! 2
- Les jeux de Football sont en soldes :
Football Academy Manager
Football Drama
We Are Football 2024
Football Manager 26
Pup Champs
Captain Tsubasa
Tiny Football
Football Tactics & Glory
- Les jeux Klei Entertainment sont en soldes :
Rift of the Necrodancer
Don't Starve Together
Rotwood
The Stanley Parable
Crypt of the Necrodancer
Don't Starve
Oxygen not included
Fretless
Kaizen
- Survival Machine
- Dark Hunting Ground
- Les jeux Team 17 sont en soldes:
Hell Let Loose: Vietnam
Overcooked 2
Golf with Friends
Dredge
Sintopia
Lumentale
Blasphemous 2
Worms WMD
The Escapists 2
Worms Armageddon
- Les jeux Devolver sont en soldes :
Quanrantine Zone
Cult of the Lamb
Reigns
Hotline Miami
Carrion
Ruiner
The Talos Principle
Baby Steps
Loop Hero
Piluniku
Return to Monkey Island
Gris
Enter the Gungeon 2
Serious Sam 4
Serious Sam 3
Serious Sam HD
Gorn 2
Shadow Warrior
Shadow Warrior 2
Shadow Warrior 3
Tron Catalyst
- Hackhub
- Heavenly Bodies
- Hearts of Iron IV
- Street Fighter 6
- Dying Light 2 Stay Human
- Rust
- Grounded
- Age of Empires II
- Red Dead Redemption
- Sea of Thieves
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