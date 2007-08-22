Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 13 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Une grosse semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Semaine de la balistique
     Returnal
    Arms of God
    Deep Rock Galactic Survivor
    TerraTech Legion
    Megabonk
    Vampire Survivors
    Gunfire Reborn
    Ball x Pit
  • Les jeux Kepler Interactive sont en soldes :
    Clair Obscur Expedition 33
    Rematch
    Solasta II
    Pacific Drive
    Unrailed 2
    Sifu
    Cat Quest III
    Scorn
    33 Immortals
    Beastro
    En Garde !
    Dark Hours
    Eternights
    Flintlock
    Guacamelee! 2
  • Les jeux de Football sont en soldes : 
    Football Academy Manager
    Football Drama
    We Are Football 2024
    Football Manager 26
    Pup Champs
    Captain Tsubasa
    Tiny Football
    Football Tactics & Glory
  • Les jeux Klei Entertainment sont en soldes : 
    Rift of the Necrodancer
    Don't Starve Together
    Rotwood
    The Stanley Parable
    Crypt of the Necrodancer
    Don't Starve
    Oxygen not included
    Fretless
    Kaizen
  • Survival Machine
  • Dark Hunting Ground
  • Les jeux Team 17 sont en soldes:
    Hell Let Loose: Vietnam
    Overcooked 2
    Golf with Friends
    Dredge
    Sintopia
    Lumentale
    Blasphemous 2
    Worms WMD
    The Escapists 2
    Worms Armageddon
  • Les jeux Devolver sont en soldes : 
    Quanrantine Zone
    Cult of the Lamb
    Reigns
    Hotline Miami
    Carrion
    Ruiner
    The Talos Principle
    Baby Steps
    Loop Hero
    Piluniku
    Return to Monkey Island
    Gris
    Enter the Gungeon 2
    Serious Sam 4
    Serious Sam 3
    Serious Sam HD
    Gorn 2
    Shadow Warrior 
    Shadow Warrior 2
    Shadow Warrior 3
    Tron Catalyst
  • Hackhub
  • Heavenly Bodies
  • Hearts of Iron IV
  • Street Fighter 6
  • Dying Light 2 Stay Human
  • Rust
  • Grounded
  • Age of Empires II
  • Red Dead Redemption
  • Sea of Thieves
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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