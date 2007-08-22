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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Nero Chat Noir : un nouveau Pixar pour 2027
Je préfère le titre en v.o.Nero est un chat noir qui vit depuis toujours dans les rues de Venise. Un chat errant qui se demande où sa vie le mène... Il est endetté jusqu'à la dernière arête de poisson auprès de Rocco, le parrain de la pègre matou de la ville. Pour survivre, il va devoir se faire des amis...
Nero Chat Noir est le nouveau film signé Pixar, qui sortira au printemps 2027. Le titre v.o. est "Gatto", qui signifie Chat en italien.
Il est réalisé par Enrico Casarosa qui s'est déjà illustré sur l'excellent Luca (2021).
Une première bande-annonce a été diffusée.
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