Dernières actus
Retrospace, un FPS d'horreur dis...
The Drifter annoncé sur Nintend...
SpaceCraft est enfin sorti en ac...
DDoD : un roguelite post-apocaly...
Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Resonance: A Plague Tale Legacy dévoile une longue vidéo de gameplay
Alors, vous en pensez quoi ?Resonance: A Plague Tale Legacy est un nouvel opus, à part, un spin-off de la saga A Plague Tale Legacy. Ce ne sera pas un jeu d'aventure-infiltration comme les premiers opus, mais plus un jeu d'action-aventure.
Il s'agit d'une préquelle. Son titre : Resonance: A Plague Tale Legacy. Les événements se déroulent 15 ans avant le premier épisode de A Plague Tale Innocence.
Le jeu racontera l'histoire de Sophia, une jeune pillarde en fuite, qui cherche à découvrir les secrets qui entourent son passé. Sur l'île du Minotaure, elle va tenter de survivre aux éléments, aux pièges et aux ennemis lancés à sa poursuite. Le tout mâtiné de mythologie...
Vous aurez, pour vous aider, le Prisme, une sphère minoenne que Dédale aurait créée pour résoudre les énigmes de son labyrinthe.
Ce nouvel opus de la saga Plague Tale est en développement chez Asobo Studio. Il sera à nouveau édité par Focus Entertainment. Il sortira le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Une nouvelle et longue vidéo de gameplay a été mise en ligne. On vous laisse la découvrir :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Nero Chat Noir : un nouveau Pixar pour 2027
- Resonance: A Plague Tale Legacy dévoile une longue vidéo de gameplay
- Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
- The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
- SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
- DDoD : un roguelite post-apocalyptique
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD