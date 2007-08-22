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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Heart of the Beast : Brad Pitt et son chien
L'aventure, c'est l'aventureRéalisé par David Ayer, à qui l'on doit les films Fury (2014), Suicide Squad (2016), The Beekeeper (2024) ou A Working Man (2025), Heart of the Beast est un film Paramount Pictures qui sortira au cinéma le 23 septembre prochain.
Brad Pitt en est l'acteur principal (et quasiment le seul acteur, d'ailleurs).
Le film raconte l'histoire de James Belmont, un ancien soldat des forces spéciales accompagné de son chien de combat, Odin. Désormais à la retraite, blessés physiquement et psychologiquement, ils vont devoir faire face à un nouveau challenge : survivre au coeur de l'Alaska sauvage, après un crash d'avion.
Une première bande-annonce a été dévoilée :
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