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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Calame : date de sortie, bande-annonce et démo
Vous avez lu les romans ?Prévu pour cette année, sur PC, via Steam, Calame est un jeu développé par Nextale Game. Il s'agit d'un RPG tactique au tour par tour qui se déroule dans un monde Heroic-Fantasy, celui créé par l'auteur français Paul Beorn dans ses romans.
Une démo est actuellement disponible gratuitement pour tester le jeu avant sa sortie.
Dans le monde de Westalie, le Roi-Lumière règne en tyran. La Rébellion tente de le renverser. Vous allez devoir libérer le peuple en affrontant les forces du despote. Mais cela passe impérativement par maîtriser le pouvoir divin...La troupe de Kenmare se bat pour le peuple. Les Panthères se battent pour récupérer le trône. Ces deux groupes autrefois ennemis se sont alliés pour combattre le Roi-Lumière. Vous allez diriger les deux...
Le jeu propose une vue en 3D isométrique. Les combats tactiques offrent une particularité : vous pourrez en plein affrontement changer le terrain pour qu'il soit à votre avantage. Vous dirigerez un groupe de héros, avec plusieurs classes de personnages allant du spécialiste du corps à corps au mage ou au soutien. 15 personnages jouables sont proposés. Des comibinaisons de groupe permettront des coups spéciaux et dévastateurs.
Enfin, vous pourrez faire progresser vos personnages au fil de l'expérience gagnée.
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