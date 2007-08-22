Dernières actus
Bradley the Badger s'offre Focus...
Digimon Story Time Stranger sort...
The Dark West : le western Dark ...
PlayStation Plus : Encore plus d...
Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Life Below (PC)
Sous l'océan...Même si certains crétins congénitaux le démentent à grands renforts d'arguments plus stupides les uns que les autres, on sait que les océans sont en train de crever par la faute de l'activité humaine.
On le sait que des espèces sont en voie critique d'extinction.
Mais on préfère regarder ailleurs.
Pire : on évite les messages écolos, on va même jusqu'à les railler, les dénigrer, pour simplement cacher sa propre responsabilité.
Mais parfois, les messages sont subtils, intelligents et portés par de très bons jeux. Life Below est l'un d'entre eux.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
- The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
- SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
- DDoD : un roguelite post-apocalyptique
- Heart of the Beast : Brad Pitt et son chien
- Dog Man revient en jeu vidéo avec Dog Man: Bark in Action !
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD