(TEST) Life Below (PC)

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Sous l'océan...

Même si certains crétins congénitaux le démentent à grands renforts d'arguments plus stupides les uns que les autres, on sait que les océans sont en train de crever par la faute de l'activité humaine.On le sait que des espèces sont en voie critique d'extinction.Mais on préfère regarder ailleurs.Pire : on évite les messages écolos, on va même jusqu'à les railler, les dénigrer, pour simplement cacher sa propre responsabilité.Mais parfois, les messages sont subtils, intelligents et portés par de très bons jeux. Life Below est l'un d'entre eux.