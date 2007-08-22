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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Witchspire : le jeu de sorcière est sorti
Mieux que Harry PotterWitchspire est un jeu d'aventure et de survie, à jouer en coop. Il est développé par le studio suédois Envar Games dont il s'agit du premier jeu.
Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix de 22,99 €.
Vous allez incarner une sorcière, accompagnée d'un animal familier, et votre but est de comprendre comment vous avez pu arriver dans ce monde mais aussi réussir à rentrer chez vous.
A l'aide de votre baguette magique, vous pourrez lancer des sorts : couper du bois pour récupérer des matériaux, combattre des ennemis...
Vous pourrez gagner des points d'expérience et débloquer de nouvelles capacités au fil du temps.
Mais surtout, vous pourrez vous promener et découvrir le monde à califourchon sur votre balais. Et ça, c'est plutôt cool.
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