Dernières actus
Titan Quest II annonce son 4e ch...
FreeStyle Football 2 lance la Co...
(TEST) Cherry MX 8.2 Pro TMR Wir...
Minecraft arrive sur Nintendo Sw...
Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
DayZ annoncé sur Nintendo Switch 2
Chacun pour sa gueule, en mode portableBohemia Interactive a annoncé la sortie de son MMO DayZ sur Nintendo Switch, pour la fin de l'année. Le jeu vous met dans la peau d'un survivant d'une apocalypse zombie.
Survivant pour combien de temps ? C'est là la question.
Il s'agi d'un jeu PvP, où les joueurs jouent tous les uns contre les autres. Autrement dit, pas de quartier. La survie passe aussi par flinguer les plus faibles et leur piquer tout leur butin.
Bien entendu, les alliances sont également possibles... mais resteront éphémères.
Le jeu a été adapté pour la console, tant au niveau du gyro qu'au niveau du mode souris des Joy-Cons.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
- The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
- SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
- DDoD : un roguelite post-apocalyptique
- Heart of the Beast : Brad Pitt et son chien
- Dog Man revient en jeu vidéo avec Dog Man: Bark in Action !
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD