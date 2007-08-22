DayZ annoncé sur Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chacun pour sa gueule, en mode portable

Bohemia Interactive a annoncé la sortie de son MMO DayZ sur Nintendo Switch, pour la fin de l'année. Le jeu vous met dans la peau d'un survivant d'une apocalypse zombie.Survivant pour combien de temps ? C'est là la question.Il s'agi d'un jeu PvP, où les joueurs jouent tous les uns contre les autres. Autrement dit, pas de quartier. La survie passe aussi par flinguer les plus faibles et leur piquer tout leur butin.Bien entendu, les alliances sont également possibles... mais resteront éphémères.Le jeu a été adapté pour la console, tant au niveau du gyro qu'au niveau du mode souris des Joy-Cons.