Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

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Capcom a annoncé les sorties de Dragon’ Dogma 2, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition et Onimusha Way of the Sword sur Nintendo Switch 2.Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, qui regroupe à la fois Dragon’s Dogma 2 et le contenu de l’extension Dark Arisen, sortira le 9 octobre 2026.Pour rappel, Dragon’s Dogma 2 sortira sur PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et PC (Steam) à la même date.Onimusha: Way of the Sword sortira sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en même temps que sur les autres plateformes, le 25 septembre 2026.Enfin, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, sur Nintendo Switch 2 sera disponible le 23 juin 2026.Des vidéos des deux premiers ont été diffusées :