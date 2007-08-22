Dragon’ Dogma 2, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition et Onimusha Way of the Sword sur Nintendo Switch 2

Dernières actus

Hot Space 3 : la meilleure BD du...

Lords of the Fallen II arrive su...

Nintendo Direct : découvrez tou...

Splatoon Raiders : découvrez le...

Xenoblade Genesis en 2027 et Xen...

 

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

 

Dragon’ Dogma 2, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition et Onimusha Way of the Sword sur Nintendo Switch 2

3 bonnes nouvelles

Capcom a annoncé les sorties de Dragon’ Dogma 2, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition et Onimusha Way of the Sword sur Nintendo Switch 2.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, qui regroupe à la fois Dragon’s Dogma 2 et le contenu de l’extension Dark Arisen, sortira le 9 octobre 2026.
Pour rappel, Dragon’s Dogma 2 sortira sur PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et PC (Steam) à la même date.

Onimusha: Way of the Sword sortira sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en même temps que sur les autres plateformes, le 25 septembre 2026.

Enfin, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, sur Nintendo Switch 2 sera disponible le 23 juin 2026.

Des vidéos des deux premiers ont été diffusées : 


 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- The Punisher : One Last Kill, la critique du film

- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique

- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre

- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)

- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Dead As Disco (PC)

Dernières Vidéos

- Bradley the Badger s'offre Focus Entertainment

- Digimon Story Time Stranger sort une démo sur Nintendo Switch 1 et 2

- The Dark West : le western Dark Fantasy en démo et en vidéo

- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin

- Nekome: Nazi Hunter, un nouveau jeu d'action

- Crimson Moon : un nouveau RPG violent

- Witchspire : le jeu de sorcière est sorti

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56296-dragon-s-dogma-2-onimusha-way-of-the-sword-devil-may-cry-5-nintendo-switch-2