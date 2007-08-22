Splatoon Raiders : dÃ©couvrez le jeu !

PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini

Peintre en bÃ¢timent

Splatoon Raiders sortira en exclusivité sur Nintendo Switch, le 23 juillet prochain. Petite particularité du jeu : il sera uniquement solo. Ou du moins, pensé tel quel parce que vous pourrez quand même y jouer en coop à 4.Il s'agit d'un jeu d'action, de shoot, dans lequel vous incarnez un mécano. Direction le mystérieux archipel Spirhalite. Au menu, personnalisation du personnage, de nombreuses armes à disposition, des gadgets et bien entendu, les ennemis salmonoïdes par centaines, à combattre.Durant votre aventure, vous croiserez la route d'Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens du groupe de musique Tridenfer.Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande, et un Splatoon Raiders Direct sera diffusé le 30 juin.Une nouvelle vidéo a été dévoilée par Nintendo :