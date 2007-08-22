Kingdom Hearts IV et Kingdom Hearts Collection [I-III] sur Nintendo Switch 2

PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini

Voici les clefs...

Tout Kingdom Hearts (ou presque) arrive sur Nintendo Switch 2. Kingdom Hearts Collection [I-III] réunit KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue ainsi que KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). KINGDOM HEARTS Collection [I~III] et fera son arrivée le 8 octobre.Il est d'ores et déjà disponible en précomande.Quant à Kingdom Hearts IV, le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch 2 et sera disponible dès la sortie du jeu. On y retrouvera Sora, Donald et Dingo, dans de nouvelles aventures et à la rencontre de nouveaux personnages.Une nouvelle vidéo du jeu a été mise en ligne.Et je suis désolé, mais moi, j'ai du mal. Un type qui se bat avec une grosse clef, j'ai toujours trouvé ça con.