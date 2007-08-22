Kingdom Hearts IV et Kingdom Hearts Collection [I-III] sur Nintendo Switch 2

DerniÃ¨res actus

Nintendo Switch Sports Resort dÃ...

The Legend of Zelda: Ocarina of ...

One Piece: Grand Gourmet, un jeu...

Constance : le metroidvania dÃ©b...

RuneScape: Dragonwilds annoncÃ© ...

 

PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã  11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Kingdom Hearts IV et Kingdom Hearts Collection [I-III] sur Nintendo Switch 2

Voici les clefs...

Tout Kingdom Hearts (ou presque) arrive sur Nintendo Switch 2. Kingdom Hearts Collection [I-III] réunit KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue ainsi que KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). KINGDOM HEARTS Collection [I~III] et fera son arrivée le 8 octobre.

Il est d'ores et déjà disponible en précomande.

Quant à Kingdom Hearts IV, le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch 2 et sera disponible dès la sortie du jeu. On y retrouvera Sora, Donald et Dingo, dans de nouvelles aventures et à la rencontre de nouveaux personnages.

Une nouvelle vidéo du jeu a été mise en ligne. 

Et je suis désolé, mais moi, j'ai du mal. Un type qui se bat avec une grosse clef, j'ai toujours trouvé ça con.

 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- The Punisher : One Last Kill, la critique du film

- Kingfish, un roguelite coopÃ©ratif asymÃ©trique

- EA Sports FC 26 se met Ã  jour pour la Coupe du Monde

- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre

- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)

- (TEST) LEGO Batman : L'HÃ©ritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Dead As Disco (PC)

DerniÃ¨res VidÃ©os

- Bradley the Badger s'offre Focus Entertainment

- Digimon Story Time Stranger sort une dÃ©mo sur Nintendo Switch 1 et 2

- The Dark West : le western Dark Fantasy en dÃ©mo et en vidÃ©o

- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin

- Nekome: Nazi Hunter, un nouveau jeu d'action

- Crimson Moon : un nouveau RPG violent

- Witchspire : le jeu de sorciÃ¨re est sorti

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56289-kingdom-hearts-iv-compilation-nintendo-switch-2