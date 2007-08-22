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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
RuneScape: Dragonwilds annoncé sur Nintendo Switch 2 à la rentrée
Sus aux dragonsSorti en avril de l'année dernière en accès anticipé sur PC, RuneScape: Dragonwilds est un spin-off du MMO sorti en 2001. Il s'agit cette fois d'un jeu de survie jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.
Le jeu vous entraîne à Ashenfall, dans un monde où les dragons sèment la terreur. Vous devrez les affronter un par un jusqu'à aller tuer leur reine.
Il vous faudra aussi bâtir votre chez-vous, récolter, construire, récupérer des ressources et, bien entendu, effectuer des quêtes périlleuses en affrontant des ennemis innombrables.
Le jeu est développé par Jagex.
RuneScape: Dragonwilds vient d'être annoncé sur Nintendo Switch 2. Il sortira le 15 septembre prochain et cette annonce s'accompagne d'un trailer.
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