RuneScape: Dragonwilds annoncé sur Nintendo Switch 2 à la rentrée

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Sus aux dragons

Sorti en avril de l'année dernière en accès anticipé sur PC, RuneScape: Dragonwilds est un spin-off du MMO sorti en 2001. Il s'agit cette fois d'un jeu de survie jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.Le jeu vous entraîne à Ashenfall, dans un monde où les dragons sèment la terreur. Vous devrez les affronter un par un jusqu'à aller tuer leur reine.Il vous faudra aussi bâtir votre chez-vous, récolter, construire, récupérer des ressources et, bien entendu, effectuer des quêtes périlleuses en affrontant des ennemis innombrables.Le jeu est développé par Jagex.RuneScape: Dragonwilds vient d'être annoncé sur Nintendo Switch 2. Il sortira le 15 septembre prochain et cette annonce s'accompagne d'un trailer.