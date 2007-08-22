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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini
SnowRunner disponible sur Nintendo Switch 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2 annoncé
Deux bonnes nouvellesFocus Entertainment & Saber Interactive ont annoncé deux bonnes nouvelles pour les détenteurs de la Nintendo Switch 2. La première, c'est l'annonce de l'arrivée en fin d'année du jeu Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Il devrait débarquer pour les fêtes. Il bénéficiera de toutes les mises à jour (gratuites) du jeu, ajoutant de nouvelles missions et de nouveaux modes de jeux.
L'autre nouvelle, c'est la sortie de Snowrunner, disponible dès maintenant.
Le jeu, sorti en 2020, et dont vous pouvez retrouver notre test ici, vous propose de vous la jouer "Convoi de l'extrême" en traversant, au volant de plus de 100 véhicules différents, dans plusoeurs régions du globe pour remplir diverses missions. Là encore, ce sont 6 ans de mises à jour dont bénéficie cette version.
Tous les possesseurs de la version digitale de SnowRunner bénéficient d’une upgrade gratuite vers la version Switch 2.
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