- Cassette Beasts 2002 annoncé

Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Fusionnez-les tous !

Sorti en 2023, Cassette Beasts est un jeu de collection et de fusion de monstres, dans la longue lignée des jeux façon Pokémon.Dans ce RPG en monde ouvert, plus de 100 monstres sont à collectionner. Vous pourrez les combiner pour obtenir des monstres encore plus puissants. Et bien entendu, ils pourront s'améliorer au fil de votre progression. Des combats avec d'autres collectionneurs sont possibles, tout comme du coop entre amis.Une suite, Cassette Beasts 2002, vient d'être annoncée. Elle sortira sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch 2 et sera dans la même veine que le premier jeu : un RPG au tour par tour dans lequel collectionner et fusionner des monstres.Encore plus de monstres, des combats améliorés et toujours du coop à disposition sont prévus.Le jeu est à découvrir en vidéo :