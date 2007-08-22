- Thief: The Dark Project Remastered pour la fin de l'année

Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

28 ans plus tard...

Nightdive Studios, Eidos-Montréal et Atari, ont annoncé le développement de Thief: The Dark Project Remastered. Nightdive Studios est spécialiste du genre puisqu'on lui doit les remasters de Sin, System Shock 2, Outlaws, The Thing, Star Wars Dark Forces, Blade Runner et d'autres encore...Il s'agit ici de redonner vie au jeu Thief, sorti en 1998.Cette version inclura les missions supplémentaires qui ont été publiée dans Thief Gold.Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2.Dans Thief, vous incarnez Garrett, un orphelin devenu un maître voleur. Alors que la ville est en proie à la tyrannie et la corruption, vous agissez dans l'ordre pour renverser le pouvoir en place... et vous gaver de thunes au passage. Mais il faudra faire attention au bruit que vous faites et rester dans l'ombre... On va encore devoir tirer sur plein de torches pour les éteindre, et ça, c'est chouette.Une première bande-annonce a été dévoilée :