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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
Bioeden, un nouveau jeu de gestion bio éthique
La vie avant toutDéveloppé par Broken Arms Games, qui, comme son nom ne l'indique pas, nous vient tout droit d'Italie, et édité par Focus Entertainment, Bioeden est un jeu de gestion. Il vient d'êter annoncé pour le 3 septembre 2026 sur Steam, et par la suite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. On suppose donc qu'il sortira dans un premier temps en accès anticipé.
Le jeu se dévoile dans une première bande-annonce. Une démo est aussi d'ores et déjà disponible sur PC.
Dans ce jeu de gestion annoncé comme relaxant, vous allez devoir créer des structures dans le but de raviver une planète mourante. Vous devrez aussi ramener à la vie des animaux disparus.
Il vous faudra gérer le réseau électrique, l'approvisionnement en eau, la construction des structures, mais aussi purifier les lacs, reconstruire les structures anciennes... pour que la planète revive peu à peu.
La démo du jeu inclut le tutoriel complet.
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