- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Tant de viande fraîche !

Frontier Developments, le développeur du jeu, a sorti deux nouvelles vidéos de son jeu Planet Zoo 2. Il est toujours prévu pour le jour de mon anniversaire, le 13 octobre prochain (notez bien). Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Encore une fois, vous devrez construire et gérer un zoo, de le faire prospérer, de veiller au bien-être animal mais aussi au bien-être touristique.Chaque animal a ses propres besoins qu'il vous faudra remplir.Vous aurez donc des animaux terrestres, aquatiques, des oiseaux, le tout à gérer du mieux que vous pourrez. Sans oublier les boutiques, les restaurants, et autres lieux de divertissements où les visiteurs pourront remplir vos caisses.Le jeu sera vendu 49,99 €. Il est d'ores et déjà disponible en précommande.Les deux nouvelles vidéos présentent de nouvelles espèces qui seront incluses dans le jeu, comme une girafe mangeuse d'hommes, une tortue-oiseau et un toucan Guinness. Enfin je crois.