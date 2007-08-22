Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027

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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:23:00 par Cedric Gasperini

 

Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027

La guerre reprend

Suite de Wo Long: Fallen Dynasty, dont notre test est disponible ici, Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement. Le jeu est signé Koei Tecmo.

Sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX sur PC et Steam. Le jeu sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie.

Vous allez incarner un champion sans nom, vers la fin des Han orientaux, au début des héros des trois royaumes. Il vous faudra maîtriser les arts martiaux chinois pour venir à bout des monstres qui envahissent le monde.

On vous laisse découvrir ça en vidéo : 

 

 
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