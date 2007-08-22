Dernières actus
Persona 4 Revival pour février ...
Resonance: A Plague Tale Legacy,...
Metro 2039 annoncé pour févrie...
Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:23:00 par Cedric Gasperini
Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027
La guerre reprendSuite de Wo Long: Fallen Dynasty, dont notre test est disponible ici, Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement. Le jeu est signé Koei Tecmo.
Sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX sur PC et Steam. Le jeu sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie.
Vous allez incarner un champion sans nom, vers la fin des Han orientaux, au début des héros des trois royaumes. Il vous faudra maîtriser les arts martiaux chinois pour venir à bout des monstres qui envahissent le monde.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos
- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent
- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile
- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre
- Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD