Metro 2039 annoncé pour février 2027

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:53:00 par Cedric Gasperini

Le mois va être rempli

4A sortira Metro 2039, une nouvelle itération dans la saga culte de FPS post-apocalyptiques, en février 2027. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle bande-annonce composée uniquement d'images du jeu a été dévoilée.Cette fois-ci, vous allez incarner The Stranger, un reclus hanté par des rêves éveillés. Il avait pourtant juré de ne plus descendre dans le métro. Il va devoir se faire violence.Dans ce métro, justement, les factions se sont unifiées sous la bannière de Hunter, un nouveau Fuhrer qui a créé le Novoreich.Autrement dit, on va buter du nazi bolchévique post-apocalyptique.Et ça, ça fait plaisir.