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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Fable : découvrez la nouvelle bande-annonce
On n'en peut plus de l'attendreAnnoncé cet automne, Fable a finalement été repoussé au 27 février 2027. Mais on l'attend depuis si longtemps, finalement, qu'on n'est plus à ça près...
Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5.
Il s'agit d'un reboot de la saga. Les développeurs ont repensé le système de combat, réinventé le système de moralité de la saga et gardé l'esprit singulier qui a fait de Fable un succès.
De nouveaux personnages vous attendent, une nouvelle histoire, une nouvelle approche. Il gardera toutefois cette même approche "conte de fées", plus proche des personnages, avec une aventure à taille humaine, contrairement aux oeuvres Fantasy dont les enjeux dépassent bien souvent le simple destin du joueur.
Le jeu débutera alors que le personnage est... un enfant. Et on le suivra dans une aventure étrange : tous les habitants de son village, y compris sa grand-mère, la femme qui l'a élevé, sont transformés en statues de pierre. Dès lors, il va falloir trouver un moyen de les sauver...
Si vous pourrez aller chercher de l'aide à la Guilde des Héros, comme on vous le suggère, vous serez toutefois totalement libre d'arpenter le monde comme il vous plaira.
Et vous pourrez être généreux, voleur, violent, fidèle, infidèle, bigame, héroïque... chaque action influencera votre réputation, votre moralité et la manière dont les gens interagiront avec vous.
Une nouvelle vidéo a été diffusée. Elle dévoile un nouveau personnage : Isabel, l’Héroïne de Wraithmarsh.
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