Une nouvelle Xbox pour fêter les 25 ans de la marque

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Jamais été fan des produits transparents

Une nouvelle console et une nouvelle manette ont été annoncées par Microsoft. La Xbox Series X25 fêtera les 25 ans de la marque.C'est une console verte transparente et une manette de la même veine qui vous attendent. La console et la manette seront proposées en novembre. La manette sera aussi proposée seule.Aucune autre info n'a été dévoilée, mais il semblerait que la console soit proposée avec un disque dur de 1To.Une vidéo a été mise en ligne pour présenter ces nouveaux produits.