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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:23:00 par Cedric Gasperini
The Pines, un RPG d'horreur psychologique
Pins et pépinsDéveloppé par le studio Abattoir, The Pines est un RPG d'horreur psychologique qui sortira en 2027 sur PC, sur Steam.
The Pines raconte l'histoire de l'ancien détective Edward Walker. Epuisé, dépressif après une affaire ratée, il part se ressourcer à The Pines, un petit village calme et propice au repos.
Rapidement, il va comprendre que quelque chose s'y trame...
Jeu en monde ouvert, The Pines vous laisse enquêter, découvrir des indices, tenter de trouver ce qui se cache dans cette petite communauté pas si tranquille... Des interrogatoires, des combats, des lieux secrets sont à découvrir...
Le jeu est à découvrir en vidéo.
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