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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Gothic 1 Remake est sorti
On remet le couvertGothic 1 Remake est sorti sur PC, sur Steam, mais aussi sur Xbox Series et PS5. Le jeu est signé du studio de développement Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.
Comme son nom l'indique, il s'agit du remake du RPG culte sorti initialement en 2001, Gothic.
Le jeu est développé sur Unreal Engine 5 et propose un monde ouvert à l'ambiance Fantasy.
Vous incarnez un héros sans nom, prisonnier dans la vallée des mines, une colonie protégée par une barrière magique. Trois factions rivales se battent pour le pouvoir.
Après vous êtres échappé, vous allez découvrir un monde rempli de monstres... et vous devrez choisir à quelle faction faire allégeance.
Plus de 50 heures de jeu vous attendent, pour un jeu plus beau et des combats modernisés.
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