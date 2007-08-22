Hot Wheels Infinite Rush sortira le 24 septembre

PubliÃ© le Lundi 8 juin 2026 Ã 09:38:00 par Cedric Gasperini

Petites voitures

Milestone vient d'annoncer le nouveau jeu Hot Wheels, en partenariat avec Mattel. Prévu pour le 24 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, il proposera de découvrir un nouveau monde de manière ouverte.Hot Wheels Infinite Rush vous emmènera, toujours aux commandes de petites voitures Hot Wheels, sur 4 îles, avec des environnements différents.Destruction d'obstacles, collection d'objets, courses, mais aussi simple exploration sont au menu de ce nouvel opus. Plus de 150 modèles de voitures sont prévus.Du multi compétitif sera aussi inclus. Enfin, vous pourrez également personnaliser vos bolides de font en comble.Une première vidéo a été publiée.