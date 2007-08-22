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PubliÃ© le Lundi 8 juin 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Gundam Rogue Orbit annoncÃ© pour 2027
Combat de robotsIncarnez le pilote d'élite RE-X dans ce nouvel épisode de la saga. Gundam Rogue Orbit vous met face à une menace inconnue qui s'en prend à l'humanité toute entière. Vous et vos compagnons d'infortune, des soldats oubliés, êtes le dernier rempart face à l'invasion.
Des hordes d'ennemis vous attendent, des boss gigantesques, dans ce nouveau jeu Gundam.
Un jeu SF, signé Bandai Namco, qui sortira en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Les développeurs annoncent qu'il s'agira d'un jeu narratif, à forte composante cinématographique. Donc, une belle histoire, avec de belles vidéos et de l'action à couper de le souffle. On espère, en tout cas.
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