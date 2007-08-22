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Publié le Samedi 6 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Lords of the Fallen II sortira à la rentrée
Affûtez vos lamesLords of the Fallen 2 est développé par CI Games et il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit de la suite de Lords of the Fallen, sorti en 2014 sans rencontrer le succès escompté, puis re-sorti en version améliorée en 2023 où, là, il a rencontré son public.
Le jeu sortira cet automne.
Ce sera à nouveau un Souls-like, avec un brin de RPG dedans, et les développeurs bossent sur un nouveau système de démembrement des ennemis. Le jeu s'annonce plus violent. Et toujours difficile.
Un nouveau lieu a été dévoilé : Ysiguen, inspiré de la mythologie asiatique. Il est défendu par Lingao the Souring Storm, un dragon gigantesque crachant la foudre.
Une nouvelle classe d'armes, le Katana, a également été dévoilé.
On vous laisse découvrir la nouvelle vidéo :
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