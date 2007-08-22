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Publié le Samedi 6 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
The Blood of Dawnwalker dévoile une nouvelle vidéo
Demain, le futurThe Blood of Dawnwalker sortira le 3 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est l'un des jeux que l'on attend de pied ferme cette année, en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes.
Nous l'avions vu lors d'une présentation à la Gamescom, qui nous a particulièrement séduite.
Le jeu vous entraîne sur les terres de Vale Sangora, inspiré de l'Europe médiévale du XIVe siècle et ses légendes. On y suivra l'histoire de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker. En vampire, si vous préférez. Il va avoir 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou se venger, avant de se transformer en monstre nocturne. Il en aura, toutefois, quelques pouvoirs, grandissants au fil que le jeu avance...
Rebel Wolves est un nouveau studio créé par Konrad Tomaszkiewicz, un ancien de CD Projekt, Directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
Si le jeu se déroule entièrement au XIVe siècle, il semblerait que la conclusion se déroule de nos jours... Sachez toutefois que ce sont les joueurs qui en décideront, par leurs choix et leurs actes.
Le jeu promet aussi une aventure pleine et entière : aucune intrigue ne sera laissée en suspend. L'histoire prendra totalement fin à la fin du jeu.
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