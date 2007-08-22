(Gamescom) The Blood of Dawnwalker nous a mis les crocs (PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Vendredi 22 août 2025 à 10:00:00 par Vincent Cordovado

Un jeu qui donne les crocs

Quoi de mieux pour attendre The Witcher 4 que d'aller faire un tour du côté de The Blood of Dawnwalker, développé par des anciens de CD Projekt ? A l'occasion de la Gamescom, nous avons eu droit, Cedric et moi, à une présentation de près de 40 minutes du titre développé par Rebel Wolves. Et autant vous dire qu'on en est sorti plus que convaincu.



Et ça a commencé fort, avec une vidéo d'introduction sanglante qui nous en a mis plein les yeux. On y a découvert un homme, Coen, qui tentait veinement d'empêcher l'exécution de sa fille atteinte de la peste par des gardes. Juste avant que le coup fatal ne soit porté à l'enfant, des vampires sortis de nul part exécutent tous les gardes et "soignent" l'enfant en lui faisant boire leur sang. Miam. On ne connait pas la suite exacte des évènements, mais de ce que l'on a compris, Coen est devenu lui même un vampire, un Dawnwalker, et doit réussir à sauver sa famille en 30 jours. Pourquoi ? Comment ? No idea.



Première chose à savoir sur The Blood of Dawnwalker, c'est que la gestion du temps est centrale dans le titre. Le temps est même carrément à considérer comme une ressource dont il faut faire bon usage. Concrètement, les journées sont découpées en segment : 8 pour le jour et 8 pour la nuit. Et si le temps n'avance pas lorsqu'on combat ou que l'on explore le monde, réaliser certaines quêtes ou faire certains choix feront avancer le temps d'un ou deux segments. Vous devez rentrer dans un lieu précis mais n'en avait pas l'accès ? Vous pourrez par exemple faire le choix de trouver un moyen d'y parvenir par vous même ou d'attendre une personne précise, moyennant un segment de temps. L'idée derrière tout ça est de devoir gérer son temps pour parvenir à ces fins, mais de manière, quand même, beaucoup moins stressante qu'une Majora's Mask.



L'autre chose à savoir sur The Blood of Dawnwalker est que le gameplay sera différent selon qu'on joue Coen de jour ou de nuit. En effet, la nuit, Coen est capable d'utiliser ses pouvoirs de vampire. Il peut ainsi se téléporter sur une distance non négligealbe mais également marcher sur les murs. Et autant vous dire que pour certaines infiltrations à réaliser, ça simplement grandement la vie. Coen peut également profiter de ces pouvoirs de vampire pour récupérer de la santé en mordant les ennemis et en buvant leur sang. La journée, Coen est tout simplement humain, donc on perd tous ces à côtés vachement cool. Pour autant, le monsieur sait très bien se défendre à l'épée. Le titre propose un système qui demande de prendre en compte la direction des coups que ce soit pour attaquer ou se protéger. Comprendre par là qu'il faut gérer les directions (haut, bas, gauche, droite) pour pouvoir trouver une ouverture. Et pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec ce système sur les parades, il existe un système de parade automatique mais qui consomme plus d'endurance. Notre Dawnwalker peut également lancer du sable pour aveugler ces ennemis. Bref, les combats nous ont semblé plutôt sympa, bien que manquant peut être un peu d'impact mais difficile à dire sans avoir la manette en main.



Au final, ce premier contact avec The Blood of Dawnwalker a été plus que convaincant. Le titre s'annonce franchement riche, prenant et dans un univers qui nous a convaincu. Vraiment, on a hâte de pouvoir mettre nos mains dessus. Mais il va falloir se montrer patient car il n'est pas prévu avant... 2026. Argh.

