Publié le Vendredi 22 août 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Moonlight Peaks arrive en 2026
Le plus adorable des jeux de vampires !Marvelous Europe, XSEED Games et Little Chicken ont dévoilé un nouveau trailer de Moonlight Peaks, leur jeu de simulation de vie surnaturel très attendu. Le jeu sortira sur Steam en 2026.
Dévoilé lors de la Gamescom, le dernier trailer de Moonlight Peaks nous plonge dans sa ville surnaturelle éponyme et ses habitants charmants. Vous pouvez y apercevoir de nouvelles zones et de nouveaux personnages, assister à des festivals, ou planifier vos séances de broderie, d'art floral et de sortilèges, le tout depuis votre manoir gothique joliment décoré.
En plus de l'annonce, les participants à la Gamescom auront l'opportunité de tester une nouvelle démo jouable de Moonlight Peaks, disponible du 20 au 24 août. Pour l'essayer, rendez-vous sur le stand de Marvelous Europe (Hall 7, A-051) ou sur celui de l'Indie Arena (Hall 10.2), où vous pourrez découvrir de nouveaux personnages et des lieux inédits.
Plongez dans Moonlight Peaks et vivez la vie d'un vampire dans une ville magique. Votre mission ? Prouver à votre père, le sceptique Comte Dracula, qu'une vie de compassion est à votre portée. Liez-vous d'amitié avec les loups-garous, les sorcières et les sirènes du coin, et trouvez l'amour éternel. Débloquez d'anciens pouvoirs, préparez des potions et lancez des sorts pour embrasser votre vie de vampire. Percez les mystères des sept familles et créez votre propre héritage pour vous affranchir de l'ombre de votre père.
