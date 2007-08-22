Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 10:30:00 par Walid Hamadi
(Gamescom) Dragonkin : The Banished continue de se bonifier (PC, PS5, Xbox Series)
Petit dragon deviendra-t-il grand ?
Forcément, tout le monde va comparer Dragonkin à la référence qu’est Diablo, et c’est bien normal. Ainsi les développeurs nous expliquent que leur préoccupation est de simplifier les phases fastidieuses entre le farming un peu au petit-bonheur-la-chance, la revente de loot non intéressant, la fabrication d’équipements de qualité supérieure ou encore des déplacements au sein même des villes. Pour ce faire, vous allez pouvoir prioriser certains items selon des mots-clés via des capacités que votre personnage va débloquer au fil de l’aventure.
Et c’est là qu’on aborde la pierre angulaire du système de Dragonkin : l’arbre de compétences. Celui-ci se remplit à l’aide de tuiles qu’on ramasse en tuant les ennemis, au même titre que l’or ou l’équipement. Au nombre d’une ou deux au début, ces tuiles peuvent être groupées par 5 à la fin du jeu. Elles sont alors bien évidemment plus puissantes. Car la logique du jeu passe par leur association entre elles pour combiner et cumuler les effets. Le jeu tricolore veut aller plus loin en terme de jouabilité et veut aussi apporter sa touche d'innovation au genre : selon la disposition des tuiles et leur juxtaposition, votre personnage pourra envoyer des dégâts de glace multidirectionnels en plus de son sort de foudre qui touche une zone et, en plus de cela, démultiplier les projectiles.
Si au début du jeu les capacités semblent basiques et classiques, elles changent du tout au tout et font montre de puissance une fois liées aux autres sur le damier des compétences. On peut alors se surprendre à passer un petit moment dans ce menu pour trouver les bons emplacements et optimiser les liens entre les hexagones.
De manière plus classique, le jeu vous propose d’incarner 4 personnages différents qui représentent quatre classes dont le barbare, le mage ou le voleur, mais rien n’est terminé puisque le hack’n’slash est toujours en early access, et on n’a pas fini de voir des ajouts de contenu d’ici 2026.
N’oublions pas ce qui donne son nom au jeu : votre compagnon le dragonnet qui vous assiste et, de manière autonome, mêle ses attaques aux vôtres, avec un système de levelling qui lui est propre.
Enfin, nous avons retenu que le multijoueur sera sympathiquement souple puisque vous pourrez jouer avec un ami spécifique pendant un moment, suivre d’autres quêtes avec 3 autres, puis revenir plus puissant avec le premier pour continuer le scénario là où vous l’aviez laissé. Le niveau se calant alors sur le joueur le plus expérimenté, celui en retard pourra se rattraper via les points d’expériences significativement plus nombreux qui permettront de combler ce retard. Pour se retrouver, rien de plus simple : vous vous inviterez les uns les autres dans vos villes, agencées selon vos goûts, et avec les cosmétiques que vous souhaitez. Toujours dans l’idée de ne pas perdre de temps, même si vos villes sont grandes, une vue d’ensemble vous permettra de sélectionner rapidement les marchands et artisans qui vous intéressent sans avoir à vous y déplacer.
Si nous avons subi quelques bugs dans notre courte partie, Eko Software nous rassure en disant qu’ils sont déjà sur le coup pour les réparer et que les patches sont en cours de déploiement. Ce bémol mis à part, je ressors intrigué et impatient d’en voir plus tant la promesse de gameplay pensé pour faciliter la tâche du joueur est grande.
