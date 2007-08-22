Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 14:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Fellowship arrive en accès anticipé
L'accès anticipé sortira en Octobre 2025Lors du Future Games Show à la Gamescom, Arc Games et Chief Rebel ont annoncé Fellowship, le tout premier "MODA" (Multiplayer Online Dungeon Adventure). Le jeu sortira en accès anticipé sur Steam le 9 octobre 2025, au prix de 24,50 €. Une bêta ouverte sera disponible du 18 au 23 septembre. Les joueurs pourront y découvrir de nombreux donjons, le jeu combinant les éléments préférés des fans de MMO, MOBA et ARPG : du contenu de haut niveau, une variété de héros, un gameplay coopératif et du butin épique.
Plongez dans Fellowship, une aventure multijoueur en ligne qui vous transporte dans un univers fantasy captivant, avec des donjons à la difficulté infiniment ajustable. Pour progresser, vous devrez faire preuve de coopération et de stratégie : unissez vos forces et aiguisez vos talents pour vaincre des boss et amasser du butin épique. Constituez l'équipe ultime en respectant la trinité tank/soin/DPS pour éliminer des hordes d'ennemis et des boss massifs. Collaborez avec vos amis pour surmonter les plus grands défis, créer des souvenirs mémorables et prouver votre mérite dans des classements compétitifs.
La bêta ouverte de Fellowship se tiendra du 18 septembre à 19h au 23 septembre à la même heure, sur Steam, avec des serveurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les joueurs pourront y découvrir sept héros (deux tanks, trois DPS, dont le nouveau personnage Mara, et deux soigneurs) et explorer des donjons en mode classé ou partie rapide.
Comparée à la démo du Steam Néo Fest, cette bêta inclut de nouveaux systèmes de jeu : un meilleur matchmaking, un système de progression avec des armes, des gemmes, des talents et de l'artisanat. Un nouveau donjon, « Les Marchés d'Urrak », sera également accessible, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, dont la personnalisation cosmétique, de nouvelles montures et du nouvel équipement. Cette bêta permettra à Chief Rebel de tester les améliorations et de recueillir les derniers retours avant le lancement de l'accès anticipé.
Dans moins de deux mois, Fellowship sera disponible en accès anticipé. Il promet une expérience de dungeon crawler PvE unique, exigeante mais accessible, tout en impliquant la communauté dans son développement. Ce lancement n'est que le début, car le jeu évoluera constamment avec de nouveaux contenus et améliorations basés sur les retours des joueurs.
Ceux qui rejoindront l'accès anticipé pourront découvrir la vision fondamentale du jeu : de l'action dans les donjons dès le départ. Des objets cosmétiques seront disponibles à l'achat, mais ils seront purement esthétiques. L'équipe de Chief Rebel a l'intention d'ajouter plus de contenu et de fonctionnalités pour la version 1.0. L'accès anticipé devrait durer environ six mois, une durée qui pourra être ajustée en fonction des retours de la communauté.
