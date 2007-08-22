Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 13:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Genshin impact annonce son nouveau personnage
Flins sera notre prmière rencontre à Nod Krai !L'éditeur international HoYoverse a fait une annonce pour les fans de Genshin Impact. Le célèbre jeu de rôle en monde ouvert dévoilera en exclusivité à la Gamescom 2025 un tout nouveau personnage, Flins, et un premier stand consacré à la nouvelle région de Nod-Krai. Les joueurs et les visiteurs sont invités à venir découvrir l'extension annuelle majeure et à participer à de nombreuses activités. Retrouvez le stand au Hall 6, C031, à Koelnmesse, Cologne.
Pour la cinquième année consécutive, Genshin Impact participe à la Gamescom, pour le plus grand plaisir de ses fans. L'édition 2025 braque les projecteurs sur Nod-Krai, la nouvelle région qui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire principale du jeu. Une bande-annonce dévoilée lors de l'événement a présenté Flins, un guerrier gardien de lumière qui rejoint le casting du jeu. La vidéo le montre en pleine action, affrontant la menace de la Chasse sauvage avec courage et élégance.
Genshin Impact invite les visiteurs de la Gamescom à une avant-première mondiale immersive sur son stand dédié à la nouvelle région de Nod-Krai. Les participants pourront non seulement découvrir les différentes factions, mais aussi relever un défi interactif où ils devront aider le nouveau personnage Flins à vaincre la Chasse sauvage. De nombreuses animations sont au programme, notamment des spectacles de cosplay, des concerts, des produits dérivés exclusifs et la possibilité de goûter des plats en édition limitée du HoYoverse Café.
Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, Rocket Beans TV assurera une retransmission en direct du salon. Le stand Genshin Impact (Hall 6, C031), soutenu par les partenaires UGREEN et HOLY, sera ouvert du 20 au 24 août. Les joueurs pourront également se rendre sur le stand Samsung (Hall 9) pour essayer la version actuelle du jeu sur mobile, PC et PS5.
