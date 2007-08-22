Publié le Mardi 6 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Who man ?

Sortie prévue pour le 28 janvier, sur Disney+, pour Wonder Man, une nouvelle série Marvel. 8 épisodes sont prévus pour cette première saison.On y suit Simon Williams, un acteur qui peine à se faire un nom. Alors qu'il rencontre un célèbre comédien dont la carrière est derrière lui, Simon apprend que le grand réalisateur Von Kovak prépare le remake du film de super-héros Wonder Man. Il veut le rôle. Mais il cache un secret qui pourrait tout foutre en l'air...La série est créée par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Spider-Man: Brand New Day) et Andrew Guest ("Community", "Hawkeye"). Devant la caméra, on découvrira Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Simon Williams et Ben Kingsley dans celui de Trevor Slattery, rôle qu'il tenait déjà dans Iron Man 3, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et “All Hail the King”.