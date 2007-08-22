Dernières actus
Publié le Mardi 6 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Code Vein II s'illustre en vidéo
Le monde d'avantCode Vein II sortira le 30 janvier janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam. Il s'agit de la suite de Code Vein, sorti en 2019. C'est un action-RPG signé Bandai Namco Studios.
Le jeu vous plonge dans un monde post-apocalyptique où les revenants et les derniers survivants humains luttent pour leur survie. Une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires.
Vous allez incarner un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à cette extinction.
La nouvelle vidéo du jeu vous emmène 100 ans en arrière. VBous devez purifier les eaux polluées de la Ville immergée et découvrir la vérité sur l’origine de cette pollution.
Les joueurs pourront contrôler 7 types d’armes différents, allant de la double épée à la hallebarde.
Cette nouvelle bande-annonce présente également les Formas, des compétences spéciales réparties en trois catégories : offensive, défensive et héritée. Chaque Forma consomme de l’Ichor.
Enfin, un système de partenaire permet aux joueurs de faire appel à un allié pour combattre à leurs côtés ou d’absorber sa puissance.
