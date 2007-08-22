Dernières actus
Publié le Mardi 24 février 2026
Etrange Overlord : le jeu d’action-aventure musical se dévoile
Et bien dansez maintenantPou rappel, Etrange Overlord est un jeu d’action-aventure musical dans lequel vous allez suivre l'histoire d'Etrange von Rosenburg, accusée à tort d'avoir assassiné le roi. Exécutée, elle se réveille en enfer. Et parce qu'elle veut se venger, elle décide de tout simplement en prendre le contrôle. Mais c'était sans compter les démons...
Au fil de votre progression, vous allez croiser la route de personnages hauts en couleur et les intégrer à votre armée. Ce sont quelques 15 personnages que vous pourrez alors contrôler.
Le gameplay est à base de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et même les personnages à travers le terrain.
Le jeu est créé par Sohei Niikawa, à qui l'on doit Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure.
Signé NIS America, il sortira le 26 mars 2026, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et PS4. Des versions physiques sont prévues sur Nintendo Switch et PS5.
