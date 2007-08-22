Dernières actus
Publié le Mardi 24 février 2026 à 11:00:00
Shift at Midnight : un jeu d'horreur retro en coop
A partager entre potesShift at Midnight est un jeu d'horreur en ligne, jouable jusqu'à 3 joueurs. Il est développé par un seul homme, Bun Muen, et est édité par Kwalee. Le jeu est prévu sur Steam, au printemps. Il ne sortira que sur PC.
Avec ses graphismes sortis tout droit d'un jeu des années 90, Shift at Midnight vous propose de gérer une station service. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que tous vos clients ne sont pas humains. Et tous ne vous veulent pas que du bien. S'il y a des monstres pas très méchants, que vous pourrez faire fuir grâce à vos armes, d'autres sont plus retords.
Vous devrez parfois barricader les portes et les fenêtres, vous cacher, poser des pièges...
Et si vous vous trompez et que vous tuez un humain ? Ça pourrait être pire...
Notez que le jeu est actuellement proposé en démo.
