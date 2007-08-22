WWE 2K26 en montre un peu plus

Publié le Mardi 24 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Rien de sale

On en remet une couche sur le jeu de catch WWE 2K26. Parce qu'on aime ça, les gens en slip, recouverts d'huile, qui sautillent comme des kangourous sur un tapis.Le jeu est toujours attendu pour le 13 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et développé par Visual Concepts, comme les derniers opus.Plus de 400 catcheurs et catcheuses seront disponibles.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Cody Rhodes vous y présente la nouvelle intrigue du jeu, le Terrain vague, la personnalisation des catcheurs, le coop, le multijoueur... Bref, vous allez découvrir le mode The Island, alors que Roman Reigns n'est plus le Big Boss. Trois ordres de catcheurs se disputent la place, dont The Order of Tradition, mené par Rhodes, The Order of Shadows mené par Rhea Ripley, et The Order of Anarchy dirigé par CM Punk.