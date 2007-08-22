Dernières actus
Publié le Mardi 24 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Under Par Golf Architect : créez et jouez !
Faites votre trouUnder Par Golf Architect est, comme son nom l'indique, un jeu dans lequel vous allez pouvoir créer vos propres parcours de golf. Et parce que c'est plus amusant comme ça, vous allez pouvoir jouer dessus aussi.
Prévu pour le 16 avril prochain, le jeu est développé par Broken Arms Games. Il sortira sur PC, sur Steam. Une démo est actuellement jouable.
Le jeu sortira à la même date sur consoles. Il est prévu sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Outre la création complète d'un golf, terraforming inclus, vous pourrez poster vos créations sur le cloud et les partager avec tous les autres joueurs. Ce qui signifie que vous aurez aussi accès aux leurs et pourrez, donc, les tester en jouant dessus.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
